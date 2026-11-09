На Ставрополье введут единую субвенцию муниципалитетам на поддержку рождаемости

Средства предназначены для выплаты компенсации стоимости обучения в колледжах и вузах детям из многодетных семей, единовременной выплаты беременным студенткам и выплаты при рождении ребенка в студенческой семье. Последняя распространяется на детей, родившихся начиная с 1 января 2026 года. Выплата беременным студенткам предусмотрена для обучающихся по очной или очно-заочной форме, вставших на учет по беременности с 1 января 2025 года.