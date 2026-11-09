На Ставрополье введут единую субвенцию муниципалитетам на поддержку рождаемости
Муниципалитеты Ставропольского края будут получать из регионального бюджета единую субвенцию на финансирование трех мер поддержки, направленных на повышение рождаемости. Это предусмотрено законом Ставропольского края, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».
Средства предназначены для выплаты компенсации стоимости обучения в колледжах и вузах детям из многодетных семей, единовременной выплаты беременным студенткам и выплаты при рождении ребенка в студенческой семье. Последняя распространяется на детей, родившихся начиная с 1 января 2026 года. Выплата беременным студенткам предусмотрена для обучающихся по очной или очно-заочной форме, вставших на учет по беременности с 1 января 2025 года.
Назначать и выплачивать эти меры поддержки будут органы местного самоуправления. Для этого в краевом законодательстве закрепляются соответствующие полномочия муниципалитетов, а также порядок расчета и распределения средств между местными бюджетами.
Размер субвенции для каждого муниципального образования будут рассчитывать с учетом количества потенциальных получателей. При определении финансирования компенсации за обучение также будет учитываться средний размер выплаты с поправкой на прогнозируемый уровень инфляции. Главным распорядителем средств станет краевое министерство труда и социальной защиты населения. Муниципалитеты должны будут отчитываться о расходах и достижении установленных показателей.
Новый механизм финансирования вступит в силу с 1 января 2027 года. Он касается мер, предусмотренных краевым законом о повышении рождаемости на 2025–2028 годы.