В Архангельскую область завезли 32,1 тыс. тонн топлива для отдаленных территорий

Последнюю партию угля — 5,25 тыс. тонн — доставили на остров Бревенник в Архангельске. Еще 100 тонн дизельного топлива автотранспортом привезли в Верхнетоемский, Лешуконский и Шенкурский округа. Объемы поставок рассчитали с учетом запасов, оставшихся с прошлого отопительного сезона. По словам господина Цыбульского, топлива должно хватить на весь период, когда доставка в эти населенные пункты будет затруднена.