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Выпуск газеты №206/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Архангельскую область завезли 32,1 тыс. тонн топлива для отдаленных территорий

В Архангельской области завершили доставку топлива на отдаленные территории, транспортная доступность которых зимой ограничена. Всего туда завезли 20,3 тыс. тонн каменного угля и 11,8 тыс. тонн дизельного топлива, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
Последнюю партию угля — 5,25 тыс. тонн — доставили на остров Бревенник в Архангельске. Еще 100 тонн дизельного топлива автотранспортом привезли в Верхнетоемский, Лешуконский и Шенкурский округа. Объемы поставок рассчитали с учетом запасов, оставшихся с прошлого отопительного сезона. По словам господина Цыбульского, топлива должно хватить на весь период, когда доставка в эти населенные пункты будет затруднена.
Завоз проводят заранее, поскольку до некоторых территорий можно добраться только по воде или зимним дорогам. Такие поставки относятся к системе северного завоза — ежегодной доставке жизненно важных грузов, в том числе топлива, в труднодоступные районы.
Отопительный сезон в Архангельской области начался в сентябре и, по данным губернатора, проходит в штатном режиме. Муниципалитеты завершают получение паспортов готовности к зиме.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор