В Архангельскую область завезли 32,1 тыс. тонн топлива для отдаленных территорий
В Архангельской области завершили доставку топлива на отдаленные территории, транспортная доступность которых зимой ограничена. Всего туда завезли 20,3 тыс. тонн каменного угля и 11,8 тыс. тонн дизельного топлива, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
Последнюю партию угля — 5,25 тыс. тонн — доставили на остров Бревенник в Архангельске. Еще 100 тонн дизельного топлива автотранспортом привезли в Верхнетоемский, Лешуконский и Шенкурский округа. Объемы поставок рассчитали с учетом запасов, оставшихся с прошлого отопительного сезона. По словам господина Цыбульского, топлива должно хватить на весь период, когда доставка в эти населенные пункты будет затруднена.
Завоз проводят заранее, поскольку до некоторых территорий можно добраться только по воде или зимним дорогам. Такие поставки относятся к системе северного завоза — ежегодной доставке жизненно важных грузов, в том числе топлива, в труднодоступные районы.
Отопительный сезон в Архангельской области начался в сентябре и, по данным губернатора, проходит в штатном режиме. Муниципалитеты завершают получение паспортов готовности к зиме.