Гость хозяину в платеж

С 1 января в столице Удмуртии начнет действовать туристический налог. Такое решение приняли депутаты гордумы сегодня на сессии. Ставка по налогу в 2026 году составит 2%, но не менее 100 руб. в сутки. Ежегодно она будет расти на 1 процентный пункт, пока не достигнет 5%. За счет сбора муниципальную казну планируется пополнять примерно на 35 млн руб. в год. Участники рынка считают, что налог приведет к незначительному пересмотру цен с учетом ежегодной индексации стоимости услуг на 10%. Эксперт прогнозирует переток определенных сегментов туристов из отелей в частные квартиры, особенно семей с детьми.

Туристический налог на территории Ижевска введут 1 января 2026 года. Соответствующее решение сегодня, 20 ноября, приняла местная гордума. Налоговая ставка будет установлена на уровне 2%, но не менее 100 руб. в сутки, с дальнейшим ежегодным повышением на 1 процентный пункт: к 2029 году она достигнет 5%. Согласно пояснительной записке, ежегодно бюджет муниципалитета будет получать по турналогу около 34,5 млн руб. Под налогообложение попадут все организации и физлица в Ижевске, предоставляющие места для временного проживания гостей, иными словами — владеющие отелями, гостиницами и хостелами.

В Удмуртии турналог также введен в Шарканском районе. С 1 января 2025 года он начал действовать в более чем 55 регионах РФ. В частности, его ввели в Перми, Казани, Ленинградской и Московской областях, Саранске, Владивостоке и Архангельске.

По НК РФ определены категории граждан, за которых гостиницы не будут платить турналог. В частности, в перечень входят участники СВО, инвалиды первой и второй группы, Герои СССР. Муниципальные представительные органы могут расширять этот перечень.

«В Ижевске в льготные категории включены беженцы из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также все жители Удмуртии. Кроме того, льгота распространяется на детей до 18 лет, прибывающих в Ижевск на спортивные соревнования»,— прокомментировала председатель комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства, экологии и реализации нацпроектов Марина Нужина.

В январе минтуризма Удмуртии называло введение турналога «преждевременным и нецелесообразным». Как «Ъ-Удмуртия» отмечали в ведомстве, отказ от сбора повышает конкурентоспособность республики в борьбе за российского туриста и лояльность отдыху в Удмуртии у тех, кто только присматривается к возможности посетить регион. Оперативно введение турналога в Ижевске в министерстве «Ъ-Удмуртия» не прокомментировали.

Руководитель туристической компании «ТурЛар» Лариса Закирова считает, что введение налога не сильно скажется на турпотоке, поскольку отдыхающие знают о нововведениях и готовы к ним. По словам эксперта, турагентства пересмотрят цены на путевки, но удержание будет незначительным.

Руководитель отеля «Панорама» Татьяна Тронина рассказала, что ежегодно цены на съем номеров повышаются в среднем на 10%. Теперь на эту динамику начнет влиять турналог. В среднем стоимость размещения в отеле составляет 7 тыс. руб. за сутки. Следовательно, по двухпроцентной ставке прирост составит 140 руб. По пятипроцентной — уже 350 руб.

Количество гостей Ижевска ежегодно увеличивается. По данным горадминистрации, если за весь 2024 год столицу Удмуртии посетили 512 тыс. человек, то за неполный 2025-й — уже 700 тыс. За первое полугодие 2025 года турпоток в республике составил 1,2 млн человек, что только на 7,6% меньше, чем за весь 2024-й. «Внутренний турпоток в Удмуртии растет,— подтверждает госпожа Закирова.— Это видно по обращениям туроператоров из других регионов, которые просят рассказать о том, как республика привлекает туристов».

Генеральный директор туроператора ООО «Главная туристическая компания» Евгений Маршак считает, что введение турналога негативно скажется на имидже столице республики в глазах путешественников: «Ижевск не самый туристический город в России и даже среди населенных пунктов Удмуртии». Гости столицы республики, добавил он, зачастую приезжают на два-три дня и, проживая в Ижевске, путешествуют по близлежащим городам. Например, туристы отправляются в Сарапул или Воткинск. Средняя цена номера в отеле с завтраком на двоих в столице Удмуртии сейчас составляет около 6-7 тыс. руб. в сутки.

Господин Маршак отмечает, что наибольшее влияние турналог окажет на семьи с детьми. «Если ты едешь один — это одна сумма налогов. Если путешествуешь большой семьей, то она будет существеннее. Они, возможно, перетекут в частные квартиры и апартаменты, по которым не взимается налог»,— предположил гендиректор. Эксперт считает, что количество туристов, сменивших гостиницу на такой формат размещения, составит примерно 15-20%. В меньшей степени это коснется командировочных гостей столицы Удмуртии.

«Цены будут расти и дальше. По сути, налог уплачивают туристы, поэтому для гостиницы это будет просто дополнительная работа по его сбору»,— резюмировал господин Маршак.

Полина Сичинава