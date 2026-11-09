Открытие четырех станций второй ветки метро Казани перенесли на 2030 год
Первый участок второй линии казанского метро от улицы Академика Сахарова до улицы Фучика могут сдать не ранее 2030 года. Причиной стали проблемы с финансированием строительства, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источники в строительной отрасли.
Участок протяженностью 5,7 км включает четыре станции: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Изначально его планировали открыть в 2027 году.
На строительство метро по региональной программе на 2024–2027 годы ежегодно из бюджета Татарстана выделяется по 1 млрд руб. Год назад стоимость строительства первого участка второй линии оценили в 47 млрд руб.