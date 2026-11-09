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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Волга-Урал

Открытие четырех станций второй ветки метро Казани перенесли на 2030 год

Первый участок второй линии казанского метро от улицы Академика Сахарова до улицы Фучика могут сдать не ранее 2030 года. Причиной стали проблемы с финансированием строительства, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источники в строительной отрасли.
Открытие четырех станций второй ветки метро Казани перенесли на 2030 год

Открытие четырех станций второй ветки метро Казани перенесли на 2030 год

Александр Казаков / Коммерсантъ

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Участок протяженностью 5,7 км включает четыре станции: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Изначально его планировали открыть в 2027 году.
На строительство метро по региональной программе на 2024–2027 годы ежегодно из бюджета Татарстана выделяется по 1 млрд руб. Год назад стоимость строительства первого участка второй линии оценили в 47 млрд руб.
Анна Кайдалова