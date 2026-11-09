Ушел из жизни журналист ГТРК «Самара» Данил Беленин
Скончался Даниил Беленин, журналист ГТРК «Самара». Ему было 46 лет.
Журналист проработал на телевидении почти 20 лет. Он занимал пост заместителя начальника службы тематических программ, а также руководил новостной программой «Вести-Самара» и соответствующим сайтом.
Профессиональная деятельность Данила Беленина была отмечена победами на всероссийских и международных конкурсах.
Данил Беленин много лет преподавал в Самарском университете, передавая опыт студентам-журналистам.