Мастер полигона на горе Щелба в Новороссийске оштрафован за загрязнение окружающей среды
В Новороссийске мастер полигона ООО «Терра-Н» Владимир Демин оштрафован на 150 тыс. руб. за загрязнение окружающей среды. Приморский районный суд признал его виновным в нарушении правил обращения с отходами, повлекшем загрязнение почвы, водных объектов и акватории Черного моря. Краснодарский краевой суд оставил приговор без изменений, он вступил в законную силу.
По материалам дела, с марта 2023 года по январь 2024 года господин Демин, работавший мастером полигона и исполнявший обязанности начальника производства, не обеспечил надлежащее обслуживание дренажной системы и своевременное устранение переливов фильтрата.
В результате загрязнению подверглись почва в урочище горы Щелба, ручей Безымянный, река Озерейка и акватория Черного моря. В пробах были выявлены нефтепродукты, ионы аммония, железо, мышьяк, цинк, медь, кадмий и хлориды.
В суде подсудимый вину не признал. Он утверждал, что переливы произошли из-за обильных осадков, а предприятие не причастно к загрязнению реки Озерейки и Черного моря. Суд назначил ему штраф в размере 150 тыс. руб. по ч. 2 ст. 247 УК РФ.