Мастер полигона на горе Щелба в Новороссийске оштрафован за загрязнение окружающей среды

В суде подсудимый вину не признал. Он утверждал, что переливы произошли из-за обильных осадков, а предприятие не причастно к загрязнению реки Озерейки и Черного моря. Суд назначил ему штраф в размере 150 тыс. руб. по ч. 2 ст. 247 УК РФ.