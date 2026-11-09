На самарскую прокуратуру подали в суд из-за долга перед сотрудником в 600 тыс. рублей
Суд взыскал с надзорного ведомства компенсацию
Куйбышевский районный суд Самары удовлетворил иск к региональной прокуратуре по трудовому спору. Надзорное ведомство как работодатель нарушило сроки выплат, положенных при увольнении сотрудника. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Строилов, представлявший интересы истца.
Согласно материалам дела, сумма задолженности превысила 800 тыс. рублей. Суд признал бездействие прокуратуры незаконным и поддержал позицию защиты в том, что расчет должен был быть произведен не позднее последнего рабочего дня сотрудника.
Помимо основной суммы долга, в пользу истца взысканы компенсация за несвоевременный расчет и компенсация морального вреда.
Решение суда в законную силу еще не вступило. Ожидается, что ответчик обжалует его в Самарском областном суде.
Ранее прокуратура Самарской области неоднократно фигурировала в судебных спорах, связанных с защитой трудовых прав граждан. Однако нынешний процесс примечателен тем, что ответчиком выступает само надзорное ведомство, призванное следить за соблюдением законодательства.