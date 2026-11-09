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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Волга

На самарскую прокуратуру подали в суд из-за долга перед сотрудником в 600 тыс. рублей

Суд взыскал с надзорного ведомства компенсацию
Куйбышевский районный суд Самары удовлетворил иск к региональной прокуратуре по трудовому спору. Надзорное ведомство как работодатель нарушило сроки выплат, положенных при увольнении сотрудника. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Строилов, представлявший интересы истца.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, сумма задолженности превысила 800 тыс. рублей. Суд признал бездействие прокуратуры незаконным и поддержал позицию защиты в том, что расчет должен был быть произведен не позднее последнего рабочего дня сотрудника.
Помимо основной суммы долга, в пользу истца взысканы компенсация за несвоевременный расчет и компенсация морального вреда.
Решение суда в законную силу еще не вступило. Ожидается, что ответчик обжалует его в Самарском областном суде.
Ранее прокуратура Самарской области неоднократно фигурировала в судебных спорах, связанных с защитой трудовых прав граждан. Однако нынешний процесс примечателен тем, что ответчиком выступает само надзорное ведомство, призванное следить за соблюдением законодательства.
Георгий Портнов