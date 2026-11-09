Мэрия Челябинска направит до 5,3 млн рублей на охрану объектов «Метар-Спорта»

Согласно техническому заданию, с 1 января по 31 декабря 2027 года подрядчик должен организовать работу пяти постов общим объемом 21,2 тыс. человеко-часов. Круглосуточная охрана в течение всего года предусмотрена для здания спорткомплекса «Метар-Спорт» на улице Черкасской, 1. Еще четыре поста — в главном корпусе и сборно-разборном модуле по тому же адресу, в здании спортклуба на улице Сталеваров, 90 и в помещении на улице Дегтярева, 5 — будут работать в дневном режиме по 7–12 часов в сутки с перерывом в летний период до 15 августа.