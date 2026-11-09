Мэрия Челябинска направит до 5,3 млн рублей на охрану объектов «Метар-Спорта»
Управление муниципальных закупок администрации Челябинска подвело итоги запроса котировок на оказание услуг частной охраны зданий спорткомплекса «Метар-Спорт» и других спортивных помещений в Металлургическом районе на 2027 год. Начальная цена контракта составила 5,3 млн руб., но по итогам торгов не было подано ни одной заявки на участие, следует из материалов портала госзакупок.
Согласно техническому заданию, с 1 января по 31 декабря 2027 года подрядчик должен организовать работу пяти постов общим объемом 21,2 тыс. человеко-часов. Круглосуточная охрана в течение всего года предусмотрена для здания спорткомплекса «Метар-Спорт» на улице Черкасской, 1. Еще четыре поста — в главном корпусе и сборно-разборном модуле по тому же адресу, в здании спортклуба на улице Сталеваров, 90 и в помещении на улице Дегтярева, 5 — будут работать в дневном режиме по 7–12 часов в сутки с перерывом в летний период до 15 августа.
Дежурные на постах должны иметь подготовку по антитеррористической защищенности и быть экипированы резиновыми дубинками и наручниками отечественного производства. По сигналу тревоги исполнитель обязан в течение 3–5 минут обеспечить прибытие вооруженной группы быстрого реагирования. Условия контракта запрещают выводить на смены новых сотрудников, не закрепленных за объектом постоянно, а в случае грубых нарушений — в том числе сна на посту, чтения или просмотра личного телефона — охранника должны заменить в течение часа.