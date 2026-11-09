Губернатор Прикамья стал самой упоминаемой персоной в СМИ региона

Западно-Уральский информационный центр опубликовал рейтинг самых упоминаемых в СМИ персоналий Пермского края. Согласно ему, первую строчку рейтинга возглавил губернатор региона Дмитрий Махонин, его имя упоминалось в СМИ в октябре 1776 раз. На втором месте оказался глава администрации Перми Эдуард Соснин (261 раз), а на третьем — председатель краевого заксобрания Валерий Сухих (202 раза).