Губернатор Прикамья стал самой упоминаемой персоной в СМИ региона
Западно-Уральский информационный центр опубликовал рейтинг самых упоминаемых в СМИ персоналий Пермского края. Согласно ему, первую строчку рейтинга возглавил губернатор региона Дмитрий Махонин, его имя упоминалось в СМИ в октябре 1776 раз. На втором месте оказался глава администрации Перми Эдуард Соснин (261 раз), а на третьем — председатель краевого заксобрания Валерий Сухих (202 раза).
Четвертую строчку рейтинга заняла министр сельского хозяйства Прикамья Анна Быкова. Пятерку лидеров замкнул глава Березников Алексей Казаченко. Также в топ-10 вошли председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин, глава Соликамска Александр Русанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, и.о. министра промышленности и торговли Прикамья Елена Дегтярева, а также помощник президента РФ Юрий Трутнев.
На завершающем 50-м месте оказался бывший депутат краевого парламента Юрий Айдаров. Он досрочно сложил свои полномочия в октябре по собственному желанию.