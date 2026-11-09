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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Приволжье

Почти 327 тонн зерна забраковали в Нижегородской области за 10 месяцев

Россельхознадзор признал недействительными 149 деклараций на зерновую продукцию в Нижегородской области за январь-октябрь 2026 года. Общий вес продукции составил 326,99 т, сообщили в пресс-службе территориального управления.

Алексей Смагин / Коммерсантъ

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Наиболее распространенной причиной признания деклараций недействительными названо несоблюдение требований к лабораторным испытаниям. В частности, применение стандартов, которые не предусмотрены ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».
Галина Шамберина