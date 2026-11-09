Почти 327 тонн зерна забраковали в Нижегородской области за 10 месяцев
Россельхознадзор признал недействительными 149 деклараций на зерновую продукцию в Нижегородской области за январь-октябрь 2026 года. Общий вес продукции составил 326,99 т, сообщили в пресс-службе территориального управления.
Наиболее распространенной причиной признания деклараций недействительными названо несоблюдение требований к лабораторным испытаниям. В частности, применение стандартов, которые не предусмотрены ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».