Во Всеволожске женщина погибла при падении обломков БПЛА на жилой дом
Семье погибшей власти пообещали оказать помощь
Во Всеволожске Ленинградской области женщина погибла в результате падения обломков беспилотника на крышу многоквартирного дома. Она находилась в квартире на верхнем этаже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Остальных жителей дома эвакуировали, для них организовали пункт временного размещения. Сейчас там остаются четыре человека. Семье погибшей губернатор пообещал оказать необходимую помощь.
В Киришском районе беспилотник попал на территорию предприятия «КИНЕФ», после чего там возник пожар. Его локализовали, последствия происшествия устраняют. Также в городе было повреждено оборудование теплоснабжения. По словам господина Дрозденко, подачу тепла и выработку электроэнергии удалось восстановить. Пункт временного размещения в Киришах закрывают из-за отсутствия нуждающихся.
Кроме того, в 04:07 во Всеволожском районе отключилась линия электропередачи напряжением 35 кВ. Без электричества остались 114 трансформаторных подстанций и пять населенных пунктов — Ваганово, Коккорево, Борисово, станция Ладожское Озеро и поселок Грибное. К 10:00 электроснабжение всех объектов восстановили.
Для пострадавших от атак беспилотников в Ленинградской области открыли горячую линию по вопросам социальной защиты: 8-800-350-06-05, добавочный 2.