Во Всеволожске женщина погибла при падении обломков БПЛА на жилой дом

В Киришском районе беспилотник попал на территорию предприятия «КИНЕФ», после чего там возник пожар. Его локализовали, последствия происшествия устраняют. Также в городе было повреждено оборудование теплоснабжения. По словам господина Дрозденко, подачу тепла и выработку электроэнергии удалось восстановить. Пункт временного размещения в Киришах закрывают из-за отсутствия нуждающихся.