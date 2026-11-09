Более тысячи жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии

В зону отключения попали дома № 3, 5, 2Б, 3, корпус 1, и 4Б на улице Мурата Ахеджака, дома № 12 и 12, корпус 1, на улице Григорьева, а также дом № 20 на бульваре имени Дмитрия Шостаковича. По оценке предприятия, без водоснабжения остались 1,276 тыс. человек.