Более тысячи жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии
В Новороссийске 9 ноября временно ограничили подачу воды в девять многоквартирных домов из-за аварийно-восстановительных работ на водоводе диаметром 300 мм. Утечку устраняют на улице Мурата Ахеджака, 3, сообщили в «Водоканале Новороссийска».
В зону отключения попали дома № 3, 5, 2Б, 3, корпус 1, и 4Б на улице Мурата Ахеджака, дома № 12 и 12, корпус 1, на улице Григорьева, а также дом № 20 на бульваре имени Дмитрия Шостаковича. По оценке предприятия, без водоснабжения остались 1,276 тыс. человек.
Работы начались в 09:30, завершить их планируют до 17:00. На время отключения организуют подвоз воды автоцистернами по заявкам жителей. После окончания ремонта подачу воды восстановят. Возникновение чрезвычайной ситуации не прогнозируется.