Вице-премьер Марий Эл посетил Башкирию

Марийская делегация, сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии, ознакомилась с работой культурных и образовательных учреждений, связанных с сохранением и развитием марийской культуры. В частности, маршрут визита проходил через Марийский историко-культурный центр села Мишкино, Полилингвальную многопрофильную школу №2 села Мишкино и Мишкинский районный Дворец культуры.