Вице-премьер Марий Эл посетил Башкирию
Вице-премьер — министр культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Константин Иванов посетил Мишкинский район Башкирии. Во время поездки господин Иванов встретился с исполняющим обязанности главы минкульта Башкирии Фануром Шайхисламовым.
Марийская делегация, сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии, ознакомилась с работой культурных и образовательных учреждений, связанных с сохранением и развитием марийской культуры. В частности, маршрут визита проходил через Марийский историко-культурный центр села Мишкино, Полилингвальную многопрофильную школу №2 села Мишкино и Мишкинский районный Дворец культуры.
Мишкинский район является территорией компактного проживания марийцев в Башкирии.