Топливо в Анапе утром 9 ноября отпускают 28 АЗС
В Анапе по состоянию на 09:30 9 ноября работали 28 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо были доступны на всех из них. Бензин АИ-100 продавали на одной АЗС. Ограничений на объем отпуска топлива в баки автомобилей не вводили.
По данным городских властей, информация актуальна на момент публикации и в течение дня может измениться. Водителей попросили не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность и сократить очереди на заправках.