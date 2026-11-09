Топливо в Анапе утром 9 ноября отпускают 28 АЗС

В Анапе по состоянию на 09:30 9 ноября работали 28 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо были доступны на всех из них. Бензин АИ-100 продавали на одной АЗС. Ограничений на объем отпуска топлива в баки автомобилей не вводили.