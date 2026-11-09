В Самаре в суд обратились четыре гражданки с исками о ненадлежащем оказании медуслуг в центре «Инмедос»

После консультации были заключены договоры на оказание медицинских услуг, в том числе эстетической медицины (криолиполиз, детокс, SMAS, инъекции препаратов, снижающих вес и подавляющих аппетит, прессо – и мезотерапии и т.п.) каждый на сумму более 250 тыс. руб. Процедуры не принесли результатов, состояние здоровья пациентов ухудшилось.