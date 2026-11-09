В Самаре в суд обратились четыре гражданки с исками о ненадлежащем оказании медуслуг в центре «Инмедос»
В Промышленном районном суде Самары находятся исковые заявления от четырех гражданок к ООО «Эстетика», которое оказывает услуги, в том числе в сфере эстетической косметологии. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.
В исковых заявлениях гражданки указали, что увидели в соцсетях рекламу бесплатных консультаций врачей (терапевта, диетолога, кардиолога, косметолога) медицинского центра «Инмедос». В 2024-2026 гг. они обращались в медцентр, где им провели консультации ненадлежащего качества. У них не выяснили наличие хронических заболеваний.
После консультации были заключены договоры на оказание медицинских услуг, в том числе эстетической медицины (криолиполиз, детокс, SMAS, инъекции препаратов, снижающих вес и подавляющих аппетит, прессо – и мезотерапии и т.п.) каждый на сумму более 250 тыс. руб. Процедуры не принесли результатов, состояние здоровья пациентов ухудшилось.
Клиентки центра оплатили услуги кредитными средствами, договоры с банками заключались непосредственно в медицинском центре. По заявлениям ряда потерпевших в отношении ответчика возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Гражданки просят взыскать с ООО «Эстетика» оплаченные им деньги, проценты по заключенным кредитным договорам, неустойку, компенсацию морального вреда каждой из истиц, а также штраф в пользу каждого истца в размере 50% от удовлетворенной судом суммы, а всего — более 4 млн руб.