Спортсмен из Самарской области стал чемпионом мира в супертяжелом весе по ММА

В Тбилиси завершились чемпионат мира и первенство мира среди юниоров 18-20 лет по смешанным боевым единоборствам. Омар Гасаниев из Самарской области стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Он успешно прошел всю сетку и завоевал золото. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.