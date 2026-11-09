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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Волга

Спортсмен из Самарской области стал чемпионом мира в супертяжелом весе по ММА

В Тбилиси завершились чемпионат мира и первенство мира среди юниоров 18-20 лет по смешанным боевым единоборствам. Омар Гасаниев из Самарской области стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Он успешно прошел всю сетку и завоевал золото. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.
На турнире от Самарской области были три спортсмена: Омар Гасаниев и Магомед Гусбанов среди взрослых и Абдурахман Алибеков среди юношей.
Сборная России заняла первое общекомандное место с большим отрывом от всех стран-участниц.
Руфия Кутляева