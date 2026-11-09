В трех пригородах Анапы 9 ноября частично отключат свет

Отключения продлятся с 09:00 до 17:00 и затронут: станицу Анапскую — улицы Суворова, Космонавтов, Солнечную и Черноморскую, станицу Гостагаевскую — улицы Новороссийскую и Заречную, переулок Заречный. Ограничения затронули также село Супсех — улицы Сельскую, Дружбы, Жолоба, Садовую и Казачью, переулки Южный и Удачный.