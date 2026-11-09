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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Южный Урал

В челябинской «Опоре России» заработал комитет по беспилотным технологиям

В Челябинском областном отделении «Опоры России» открылся комитет по развитию беспилотных технологий. Председателем избран член совета реготделения, управляющий партнер ООО «Мультикоптер» Дамир Шамгунов, сообщает пресс-служба организации.
Площадка призвана оказывать содействие развитию беспилотных технологий и помогать предпринимателям внедрять дроны в работу компаний. Также комитет планирует объединить производителей БПЛА, эксплуатантов и учебные центры на одной платформе. Комитет будет взаимодействовать с органами власти для решения задачи по упрощению получения разрешительной документации на полеты БПЛА.