В челябинской «Опоре России» заработал комитет по беспилотным технологиям
В Челябинском областном отделении «Опоры России» открылся комитет по развитию беспилотных технологий. Председателем избран член совета реготделения, управляющий партнер ООО «Мультикоптер» Дамир Шамгунов, сообщает пресс-служба организации.
Площадка призвана оказывать содействие развитию беспилотных технологий и помогать предпринимателям внедрять дроны в работу компаний. Также комитет планирует объединить производителей БПЛА, эксплуатантов и учебные центры на одной платформе. Комитет будет взаимодействовать с органами власти для решения задачи по упрощению получения разрешительной документации на полеты БПЛА.