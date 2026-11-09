В челябинской «Опоре России» заработал комитет по беспилотным технологиям

Площадка призвана оказывать содействие развитию беспилотных технологий и помогать предпринимателям внедрять дроны в работу компаний. Также комитет планирует объединить производителей БПЛА, эксплуатантов и учебные центры на одной платформе. Комитет будет взаимодействовать с органами власти для решения задачи по упрощению получения разрешительной документации на полеты БПЛА.