На расчистку трасс от снега в Свердловской области отправили почти 200 машин
В понедельник на региональных дорогах Свердловской области работают 185 единиц снегоуборочной спецтехники, сообщили в департаменте информационной политики региона. Основной задачей персонала оставалась расчистка проезжей части и обработка покрытия противогололедными материалами.
На уборку снега отправлены 67 комбинированных дорожных машин, 10 автомобилей с отвалом, 22 автогрейдера, 13 тракторов, 20 погрузчиков, 53 единицы другой техники. Автоматические метеопосты зафиксировали повсеместные осадки в виде дождя и мокрого снега. На трассах наблюдались гололедица и поземок. В отдельных районах образовался снежный слой высотой от 1 до 5 см, а на севере и западе области глубина снега достигала 11-16 см. Для устранения скользкости дорожные службы израсходовали 325,1 куб. м пескосоляной смеси и 2,6 куб. м песка.
На этой неделе на Среднем Урале ожидается потепление, при этом понедельник станет самым холодным днем — ожидается небольшой снег.