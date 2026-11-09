В Челябинске завели дело после обрушения потолка в доме

Информация об инциденте появилась в СМИ. По данным СК, в одной из квартир дома №19 на Свердловском проспекте обрушился потолок. В момент происшествия в помещении находилась пенсионерка. Следователи запросили документацию о техническом состоянии дома, его содержании и обслуживании, а также об исполнении УК обязанностей по обеспечению безопасной эксплуатации общего имущества.