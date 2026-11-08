Фигуристы Камилла Нелюбова и Марк Кондратюк победили в Гран-при «Золото Урала»
Победителями Гран-при по фигурному катанию «Золото Урала» в Екатеринбурге стали Камилла Нелюбова среди женщин и Марк Кондратюк среди мужчин, сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.
Среди женщин серебро завоевала Арина Кудлай, бронзу — Злата Буря. В мужском катании второе место занял Глеб Лутфуллин, третье — Макар Игнатов.
Четвертый этап Гран-при проходил на «УГМК Арене» с 4 по 8 ноября, в нем приняли участие 130 фигуристов — финал состоится в феврале 2027 года. По итогам будет сформирована сборная команда РФ. Соревнования по фигурному катанию такого масштаба прошли в Екатеринбурге впервые с 2015 года. Свердловская область планирует включиться в борьбу за право проведения Чемпионата России по фигурному катанию в 2027 году.