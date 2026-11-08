Средний Урал претендует на проведение чемпионата по фигурному катанию в 2027-м
Свердловская область включится в борьбу за право проведения Чемпионата России по фигурному катанию в 2027 году. Об этом губернатор Денис Паслер объявил на открытии Гран-при России по фигурному катанию «Золото Урала» в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Для столицы Среднего Урала принимать соревнования такого уровня — большая честь. Более 11 лет, с Чемпионата России в 2015 году, подобных турниров по фигурному катанию в Екатеринбурге не было. Уверен, что проведение состязаний станет весомым аргументом для Федерации фигурного катания на коньках России, чтобы наша заявка была поддержана и Чемпионат России состоялся на уральском льду!»,— сказал глава региона.
Соревнования проходят на «УГМК Арене» с 4 по 8 ноября, в них принимают участие 130 фигуристов. По итогам состязаний по таким дисциплинам, как мужское и женское одиночное катание, парное катание, танцы на льду, будет сформирована спортивная сборная команда РФ. Свердловскую область среди юниоров представляют пять спортсменов: Антон Рязанов, Яна Анашкина, Варвара Авдеева, Дарья Кардаполова («Локомотив»), а также Дмитрий Железняк («Юность»). Среди сильнейших спортсменов Средний Урал представляет Елизавета Лабутина.
Фигурное катание является одним из самых популярных видов спорта в Свердловской области: им занимаются свыше 18 тыс. человек. С 2012 по 2025 год построены 32 ледовые арены, всего работают 42 крытые ледовые арены, из них в 17 открыты отделения для подготовки спортивного резерва по фигурному катанию.