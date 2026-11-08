Средний Урал претендует на проведение чемпионата по фигурному катанию в 2027-м

«Для столицы Среднего Урала принимать соревнования такого уровня — большая честь. Более 11 лет, с Чемпионата России в 2015 году, подобных турниров по фигурному катанию в Екатеринбурге не было. Уверен, что проведение состязаний станет весомым аргументом для Федерации фигурного катания на коньках России, чтобы наша заявка была поддержана и Чемпионат России состоялся на уральском льду!»,— сказал глава региона.