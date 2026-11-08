Гостиницы Анапы получили более 30 предостережений за отказ принимать цифровой ID

Роспотребнадзор вынес более 30 предостережений объектам размещения Анапы, которые отказывались заселять гостей по цифровому ID через мессенджер MAX и приложение «Госкан». С 1 сентября такая возможность должна быть доступна в гостиницах с фондом более 50 номеров в соответствии с постановлением правительства РФ № 674, пишет интернет-портал techora.ru.