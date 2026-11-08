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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Новороссийск

Гостиницы Анапы получили более 30 предостережений за отказ принимать цифровой ID

Роспотребнадзор вынес более 30 предостережений объектам размещения Анапы, которые отказывались заселять гостей по цифровому ID через мессенджер MAX и приложение «Госкан». С 1 сентября такая возможность должна быть доступна в гостиницах с фондом более 50 номеров в соответствии с постановлением правительства РФ № 674, пишет интернет-портал techora.ru.
Проверки провело краевое министерство курортов и туризма. Среди объектов, где не удалось воспользоваться цифровым способом заселения, оказались отели Grand Прибой, Heliopark Aqua Resort, «АртЛайф», «Славянка» и «Европа», пансионаты «Одиссея», «Уральские самоцветы» и «Нико», база отдыха «Голубая волна» и санаторий «Красная Талка».
В Роспотребнадзоре считают отказ принять цифровой ID нарушением прав потребителей. Нововведение позволяет подтвердить личность при заселении без предъявления бумажного паспорта.
Анна Гречко