Гостиницы Анапы получили более 30 предостережений за отказ принимать цифровой ID
Роспотребнадзор вынес более 30 предостережений объектам размещения Анапы, которые отказывались заселять гостей по цифровому ID через мессенджер MAX и приложение «Госкан». С 1 сентября такая возможность должна быть доступна в гостиницах с фондом более 50 номеров в соответствии с постановлением правительства РФ № 674, пишет интернет-портал techora.ru.
Проверки провело краевое министерство курортов и туризма. Среди объектов, где не удалось воспользоваться цифровым способом заселения, оказались отели Grand Прибой, Heliopark Aqua Resort, «АртЛайф», «Славянка» и «Европа», пансионаты «Одиссея», «Уральские самоцветы» и «Нико», база отдыха «Голубая волна» и санаторий «Красная Талка».
В Роспотребнадзоре считают отказ принять цифровой ID нарушением прав потребителей. Нововведение позволяет подтвердить личность при заселении без предъявления бумажного паспорта.