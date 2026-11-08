«Локомотив» обыграл «Нефтехимик» и возглавил Западную конференцию
Ярославский «Локомотив» 8 ноября обыграл в Нижнекамске «Нефтехимик» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Егор Сурин открыл счет в первом периоде. Во втором Андрей Пустовой и Максим Шалунов забросили две шайбы за 26 секунд, причем Шалунов отличился в большинстве. В третьем периоде Артур Каюмов также реализовал большинство, после чего Артур Тянулин отыграл одну шайбу. Окончательный счет установил Матвей Котков, поразивший пустые ворота.
Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков отдал четыре голевые передачи и вошел в двойку самых результативных защитников чемпионата.
«Большинство сработало, выстояли „три на пять“, довели игру до победы»,— сказал после матча главный тренер ярославцев Дмитрий Квартальнов.
После победы «Локомотив» набрал 35 очков и поднялся на первое место в Западной конференции. В первой встрече команд в этом сезоне, 20 октября, ярославцы уступили «Нефтехимику» дома со счетом 0:1.