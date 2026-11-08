«Локомотив» обыграл «Нефтехимик» и возглавил Западную конференцию

Егор Сурин открыл счет в первом периоде. Во втором Андрей Пустовой и Максим Шалунов забросили две шайбы за 26 секунд, причем Шалунов отличился в большинстве. В третьем периоде Артур Каюмов также реализовал большинство, после чего Артур Тянулин отыграл одну шайбу. Окончательный счет установил Матвей Котков, поразивший пустые ворота.