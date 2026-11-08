В секторе Газа одновременно поженились 250 палестинских пар
В Газе состоялся свадебный фестиваль с массовой церемонией, на которой одновременно поженились 250 палестинских пар, сообщает BBC. Мероприятие было организовано гуманитарной миссией ОАЭ «Операция "Доблестный рыцарь 3"» (Operation Gallant Knight 3). Организаторы описали его как «проявление любви и новых начинаний в осажденном анклаве».
Церемония состоялась среди руин разрушенных зданий и палаток беженцев. В октябре прошлого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня, однако израильские авиаудары по отдельным объектам в Газе периодически продолжаются.
Война в секторе Газа началась после нападения на Израиль, организованного движением «Хамас» 7 октября 2023 года. После этой атаки погибло около 1,2 тыс. израильтян, а 251 взят в заложники.
В ответ Израиль начал военную операцию против «Хамаса» в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения палестинского анклава, во время конфликта погибло около 74,5 тыс. человек.