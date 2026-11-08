Спасительный круг

В те страшные времена многие сознательно подчищали биографию — свою или близких. Вторая жена Александра Введенского Анна Ивантер (на выставке есть ее снимки) сожгла архив мужа после его первого ареста в 1931 году, в итоге некоторые произведения сгинули навсегда. Вообще наследию Введенского сильно не повезло: от всего корпуса текстов уцелело не более четверти. Могло остаться и меньше, но в ситуацию вмешалась Тамара Липавская (Мейер), подруга Введенского в 1920-е. Они расстались в начале 30-х, но сохранили хорошие отношения на всю жизнь. Тамара вышла замуж за философа круга обэриутов Леонида Липавского, впоследствии погибшего на войне. И не только сберегла трактаты Липавского и записи философско-литературных диспутов обэриутов, но вместе с Яковом Друскиным, еще одним философом этого круга, занялась спасением сочинений Введенского. В 50-е они вступили в переписку с последней женой Введенского Галиной Викторовой, проживавшей в Харькове, чтобы восстановить творчество «Шуры» по крупицам. Их письма можно увидеть на выставке — и убедиться, как трогательно относились друг к другу эти люди, много повидавшие на своем веку и потерявшие общих товарищей.