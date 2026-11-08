ISSF отстранила главу Европейской конфедерации стрельбы Ратнера на три года
Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) ввела трехлетний запрет на участие в спортивной деятельности в отношении президента Европейской конфедерации стрелкового спорта (ESC) Александра Ратнера. Кроме того, российский спортивный функционер должен выплатить штраф в размере €30 тыс. Об этом сообщила пресс-служба ISSF.
Основанием для дисциплинарных мер стали действия господина Ратнера во время выборов руководителя ESC в 2025 году. По оценке международной федерации, он пытался повлиять на ход избирательной кампании. Также ISSF указала на допущенные им в тот период высказывания, которые организация сочла дискриминационными по отношению к женщинам.
Александр Ратнер возглавил Европейскую конфедерацию стрелкового спорта в 2021 году. Ранее он входил в состав исполкома Олимпийского комитета России.