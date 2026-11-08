Сыну генерала не понравился срок
Защита просит отменить или смягчить приговор следователям по делу Merlion
В Москве военный суд приступил к рассмотрению представления прокуратуры и жалоб на приговор бывшего начальника управления СКР по Северо-Западному округу Москвы Сергея Ромодановского и других фигурантов дела о фальсификации доказательств против руководства ИТ-компании Merlion. Осужденные, по данным правоохранителей, намеревались захватить активы фирмы и вымогали у ее топ-менеджмента 15 млрд руб. за прекращение уголовного преследования. Осужденные требуют пересмотра дела или смягчения наказания, прокуратура, напротив, настаивает на увеличении сроков.
2-й Западный окружной военный суд 6 ноября начал рассматривать по существу жалобы и прокурорское представление на приговор, вынесенный Сергею Ромодановскому (сын экс-главы ФМС генерал-полковника Константина Ромодановского) и его сообщникам — бывшим начальнику Хорошевского межрайонного следственного отдела СКР Рустаму Юсупову, следователю Андрею Жирютину, сотрудникам столичного УФСБ Александру Бибишеву и Павлу Крылову и адвокату Вадиму Лялину. Фигуранты получили от 14 (Лялин) до 19 (Ромодановский) лет колонии. 235-й гарнизонный военный суд признал их виновными, в зависимости от роли каждого, в организации преступного сообщества или участии в нем, получении взяток, фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, незаконном возбуждении уголовных дел, незаконном заключении под стражу, злоупотреблении должностными полномочиями, даче заведомо ложных показаний (ст. 210, 290, 303, 299, 301, 285 и 307 УК РФ).
По материалам дела, летом 2019 года вместе со скрывшимися от следствия и объявленными в розыск отцом и сыном Виталием и Кириллом Качурами (последний признан иноагентом) фигуранты сколотили преступное сообщество для незаконного уголовного преследования совладельцев Merlion — Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также экс-начальника службы безопасности компании Бориса Левина. В основу возбужденного против бизнесменов в 2020 году дела легло ложное обвинение в якобы имевшем место в 2015 году покушении на убийство бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко (осужден на 22 года), добивавшегося выплаты ему от бывших деловых партнеров многомиллионных компенсаций.
В течение 2020 года совладельцев Merlion задерживали и заключали под стражу. Там бизнесмены пробыли до августа 2021 года, после чего через адвоката Лялина им предложили «решить вопрос» — закрыть уголовное дело за 15 млрд руб. и долю в компании.
Афера вскрылась лишь после того, как адвокаты арестованных добились передачи дела в центральный аппарат СКР, где его расследование прекратили, зато возбудили новое — уже против правоохранителей.
В апелляционных жалобах защита Сергея Ромодановского и его сообщников настаивает на исключении из обвинения ст. 210 УК РФ (преступное сообщество), указывая, что оговоренные в постановлении пленума Верховного суда РФ от 20 июня 2010 года признаки ОПС в деле отсутствуют, при этом следствию не удалось доказать наличие сговора или распределения ролей между обвиняемыми.
Защита Юсупова, которого помимо вымогательства 15 млрд руб. вместе с осужденным Ромодановским признали виновным в получении в 2020 году не связанной с историей с Merlion взятки в 109 млн руб., кроме того, указывает, что осужденный не мог быть одним из лидеров ОПС, как говорится в деле, поскольку имел звание майора, а среди рядовых участников ОПС числятся полковники. К возбуждению уголовного дела в отношении топ-менеджеров Merlion он не был причастен и в совещаниях, где обсуждался ход расследования, участия не принимал.
Также защита утверждает, что материалы против бизнесменов основывались на реальных обстоятельствах поджога дома Симоненко, поэтому о фабрикации дела не может быть и речи.
Назначенное подзащитным наказание адвокаты считают несправедливым, поскольку некоторые фигуранты дела получили больше, чем запрашивало обвинение.
Адвокаты просят отменить приговор и прекратить дело либо смягчить наказание, исключив из обвинения часть квалифицирующих признаков и конфискаций.
В свою очередь прокуратура в своем представлении потребовала увеличить срок наказания фигурантам, отдельным — до 25 лет.