Сыну генерала не понравился срок

Защита Юсупова, которого помимо вымогательства 15 млрд руб. вместе с осужденным Ромодановским признали виновным в получении в 2020 году не связанной с историей с Merlion взятки в 109 млн руб., кроме того, указывает, что осужденный не мог быть одним из лидеров ОПС, как говорится в деле, поскольку имел звание майора, а среди рядовых участников ОПС числятся полковники. К возбуждению уголовного дела в отношении топ-менеджеров Merlion он не был причастен и в совещаниях, где обсуждался ход расследования, участия не принимал.