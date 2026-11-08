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СпортХоккей

«Автомобилист» победил «Трактор» в матче КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал гостевую победу над челябинским «Трактором» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Основное время встречи завершилось вничью, а в серии послематчевых бросков точнее оказались хоккеисты из Екатеринбурга. Итоговый счет — 3:2.
В составе «Автомобилиста» в игровое время отличились Анатолий Голышев на 47-й минуте и Александр Кадейкин на 48-й. За челябинскую команду шайбы забросили Артемий Низамеев (26-я минута) и Нэйтан Легаре (32-я).
После 23 проведенных матчей екатеринбургский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, имея в активе 25 очков. «Трактор» располагается на девятой строчке: команда набрала 24 очка в 24 встречах.
Следующую игру «Трактор» проведет 10 ноября против «Шанхай Дрэгонс». «Автомобилист» встретится с китайским клубом двумя днями позже, 12 ноября.
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