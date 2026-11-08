«Автомобилист» победил «Трактор» в матче КХЛ

В составе «Автомобилиста» в игровое время отличились Анатолий Голышев на 47-й минуте и Александр Кадейкин на 48-й. За челябинскую команду шайбы забросили Артемий Низамеев (26-я минута) и Нэйтан Легаре (32-я).