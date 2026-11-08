The Sunday Times: Карл III рассмотрит возможность первого визита в Китай

По данным газеты, королевские помощники отмечают, что правительство все чаще привлекает монарха к решению внешнеполитических задач, в том числе в ситуациях, требующих особой дипломатической осторожности. При этом возможная поездка в Китай потребует тщательной подготовки: Пекин остается важным партнером Лондона, но организация визита сопряжена с рядом политических и протокольных сложностей.