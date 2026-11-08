The Sunday Times: Карл III рассмотрит возможность первого визита в Китай
Король Великобритании Карл III готов рассмотреть приглашение посетить Китай, если с соответствующим предложением выступит британское правительство. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Букингемского дворца.
Как отмечает издание, позиция монарха изменилась: ранее он избегал поездки в КНР из-за разногласий с Пекином по вопросам Тибета и соблюдения прав человека. Теперь Карл III, которому 77 лет, учитывает особенности своего положения главы государства и необходимость представлять интересы Великобритании в отношениях с другими странами.
По данным газеты, королевские помощники отмечают, что правительство все чаще привлекает монарха к решению внешнеполитических задач, в том числе в ситуациях, требующих особой дипломатической осторожности. При этом возможная поездка в Китай потребует тщательной подготовки: Пекин остается важным партнером Лондона, но организация визита сопряжена с рядом политических и протокольных сложностей.
Карл III пока не посещал материковую часть Китая. В 1997 году он приезжал в Гонконг на церемонию передачи бывшей британской колонии под суверенитет КНР. Первой британской монархиней, побывавшей в Китае, стала его мать Елизавета II: ее государственный визит состоялся в 1986 году и продолжался семь дней.