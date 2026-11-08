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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Прикамье

«Молот» уступил во втором матче выездного турне

Хоккеисты «Молота» не смогли одержать победу во второй игре выездной серии. После неудачи в Воронеже пермская команда уступила ХК «Тамбов» в серии буллитов. Ни в основное, ни в дополнительное время команды не смогли поразить ворота друг друга. Все решилось в серии послематчевых бросков. Командам пришлось совершить по семь попыток прежде, чем стал ясен победитель встречи. Удачливее оказались хозяева площадки — 3:2. При этом все три шайбы в ворота Егора Горшкова забил один нападающий «Тамбова».
«Молот» продолжит свое гостевое турне матчем в Пезе 10 ноября.