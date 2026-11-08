Минимум 150 человек пострадали при сходе четырех вагонов на севере Египта
В провинции Гиза Египта, на дороге Аят, четыре вагона поезда сошли с рельсов. Об этом сообщило Masrawy со ссылкой на источники в службах безопасности. По меньшей мере 150 человек получили ранения.
На место аварии прибыли 50 машин скорой помощи, строительные краны, а также ремонтные и инженерные бригады. Пострадавших продолжают эвакуировать из поезда. Чаще всего у пассажиров выявляют переломы и ушибы.
По данным Египетского национального управления железных дорог, авария произошла из-за столкновения двух поездов под номерами № 134 (Гиза — Файюм) и № 2010 (Каир — Асуан). Вагоны последнего при столкновении сошли с путей. Движение поездов по линии Каир — Асуан временно приостановлено. На место происшествия выехали сотрудники генеральной прокуратуры. Они осмотрят его, выяснят обстоятельства происшествия, установят размер ущерба и количество пострадавших