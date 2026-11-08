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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Урал

Термальный сезон открылся в Тюменской области

В Тюменской области открыли сезон отдыха в термальных водах — традиционно перед стартом растопили ледяную каплю, рассказал губернатор Александр Моор в своем канале в Max.

канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

Сезон каждый год открывается в ноябре, поскольку главные преимущества подземного моря благодаря температурному контрасту лучше всего раскрываются именно в холодное время года.
«К приему гостей подготовились более 10 термальных курортов, горячих источников и баз отдыха. Они разработали развлекательные программы для земляков и жителей других регионов, которые приезжают в Тюменскую область, чтобы окунуться в термальные воды»,— рассказал господин Моор.
Ирина Пичурина