Термальный сезон открылся в Тюменской области
В Тюменской области открыли сезон отдыха в термальных водах — традиционно перед стартом растопили ледяную каплю, рассказал губернатор Александр Моор в своем канале в Max.
Сезон каждый год открывается в ноябре, поскольку главные преимущества подземного моря благодаря температурному контрасту лучше всего раскрываются именно в холодное время года.
«К приему гостей подготовились более 10 термальных курортов, горячих источников и баз отдыха. Они разработали развлекательные программы для земляков и жителей других регионов, которые приезжают в Тюменскую область, чтобы окунуться в термальные воды»,— рассказал господин Моор.