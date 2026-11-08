Термальный сезон открылся в Тюменской области

«К приему гостей подготовились более 10 термальных курортов, горячих источников и баз отдыха. Они разработали развлекательные программы для земляков и жителей других регионов, которые приезжают в Тюменскую область, чтобы окунуться в термальные воды»,— рассказал господин Моор.