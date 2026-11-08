«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ
В Самаре 8 ноября прошел матч 14-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором местные «Крылья Советов» принимали «Оренбург». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
В составе «Крыльев Советов» отличились Амар Рахманович и Казбек Мукаилов. У гостей были удалены с поля Алексей Татаев и Джон Паласиос.
«Крылья Советов» набрали 18 очков и поднялись на промежуточное седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 17 баллами располагается на 10-й строчке.
В следующем туре самарская команда сыграет на выезде с «Ростовом» 20 ноября, «Оренбург» днем позже на домашнем стадионе примет «Балтику» из Калининграда.