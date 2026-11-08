Дзюдоист из Новороссийска помог сборной России выиграть чемпионат Европы

Спортсмен из Новороссийска Валерий Ендовицкий в составе сборной России завоевал золото командного чемпионата Европы по дзюдо в Белграде. Во всех своих схватках он одержал победы, сообщил в своих соцсетях глава города Андрей Кравченко.