Дзюдоист из Новороссийска помог сборной России выиграть чемпионат Европы
Спортсмен из Новороссийска Валерий Ендовицкий в составе сборной России завоевал золото командного чемпионата Европы по дзюдо в Белграде. Во всех своих схватках он одержал победы, сообщил в своих соцсетях глава города Андрей Кравченко.
На пути к финалу российская команда со счетом 4:0 победила сборные Австрии и Турции. В решающей встрече спортсмены обыграли команду Грузии со счетом 4:1.
Всего в чемпионате приняли участие 118 дзюдоистов из 13 европейских стран. Валерий Ендовицкий — мастер спорта России международного класса.