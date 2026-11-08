ГАИ Ростовской области опубликовала схему объезда закрытого участка «Новороссии»

Со стороны Ростова-на-Дону движение организовано с 66-го км автодороги «Новороссия» (кольцевая развязка) по цепочке населенных пунктов: село Николаевка — село А. Мелентьево — село Ефремовка — село Федоровка — село Верхняя Ханженовка — с выездом на 107-й км трассы «Новороссия».