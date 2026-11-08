Прокуратура Сербии проверит Вучича на связи с оргпреступностью
Начавшийся в Сербии после победы на выборах «Студенческого списка» демонтаж прежней системы власти грозит серьезно затронуть и экс-президента Александра Вучича. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью затребовала в конце недели материалы на всех лиц, помилованных им перед его отставкой. «Студенческий список» призвал прокуратуру расследовать и появившуюся в СМИ информацию о связях экс-президента с одной из крупнейших в регионе криминальных группировок. Александр Вучич заверил, что против него «у них ничего нет», ибо «ничего связанного с деньгами» он не подписывает. Сложности с возможным преследованием экс-президента признают и сербские эксперты. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
Специальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью (JTOK) затребовала в конце недели в срочном порядке от судов в трех крупнейших сербских городах — Белграде, Нови-Саде и Нише —- материалы уголовных дел в отношении 49 человек, которых Александр Вучич помиловал за день до своей отставки с поста президента в конце сентября. Прокуратура намерена проверить характер инкриминируемых этим лицам преступлений, а стало быть, и обоснованность решения теперь уже бывшего президента. В конце октября JTOK попыталась получить материалы дел от Минюста, но там запрос проигнорировали, после чего прокуроры затребовали их напрямую от судов.
Хотя Александр Вучич помиловал 49 человек еще 27 сентября, список держался в тайне вплоть до 2 ноября, когда суды обнародовали имена помилованных. Среди них оказалась близкая правящей Сербской прогрессивной партии бывшая госсекретарь МВД Дияна Хркалович, осужденная по обвинению в связях с криминальными группировками и злоупотреблении служебным положением.