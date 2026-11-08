Прокуратура Сербии проверит Вучича на связи с оргпреступностью

Специальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью (JTOK) затребовала в конце недели в срочном порядке от судов в трех крупнейших сербских городах — Белграде, Нови-Саде и Нише —- материалы уголовных дел в отношении 49 человек, которых Александр Вучич помиловал за день до своей отставки с поста президента в конце сентября. Прокуратура намерена проверить характер инкриминируемых этим лицам преступлений, а стало быть, и обоснованность решения теперь уже бывшего президента. В конце октября JTOK попыталась получить материалы дел от Минюста, но там запрос проигнорировали, после чего прокуроры затребовали их напрямую от судов.