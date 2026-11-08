В центре Самары временно ограничат движение на улице Пионерской
В центре Самары у Мемориала погибшим при исполнении служебных обязанностей (Куйбышева, 42) пройдет памятное мероприятие ко Дню сотрудника органов внутренних дел. В связи с этим будет ограничено движение на ул. Пионерской, сообщает администрация города.
С 16:00 (MSK+1) 8 ноября до 10:00 9 ноября нельзя будет останавливаться и парковаться на участке ул. Пионерской, от Куйбышева до Степана Разина.
9 ноября с 08:00 до 12:00 участок будет закрыт для проезда. Пропустят только спецтранспорт и общественный транспорт, который пойдет по обычным маршрутам.