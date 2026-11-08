В центре Самары временно ограничат движение на улице Пионерской

В центре Самары у Мемориала погибшим при исполнении служебных обязанностей (Куйбышева, 42) пройдет памятное мероприятие ко Дню сотрудника органов внутренних дел. В связи с этим будет ограничено движение на ул. Пионерской, сообщает администрация города.