Тюремный замок в Тутаеве выставили на торги за рубль
Тюремный замок на улице Осипенко в Тутаеве выставили на торги с начальной ценой 1 рубль. Здание является объектом культурного наследия местного значения и находится в неудовлетворительном состоянии. Информация о продаже размещена в ГИС «Торги».
Здание площадью 789,8 кв. м построено в 1852–1856 годах. Оно состоит из трех этажей, один из которых подземный. Продавцом выступает министерство имущественных отношений Ярославской области.
Несмотря на символическую начальную цену, для участия в торгах необходимо внести задаток в размере около 6,1 млн руб. Победитель также должен будет соблюдать требования охранного обязательства по сохранению объекта культурного наследия. Земельный участок под зданием площадью около 1,55 тыс. кв. м предоставляется покупателю в аренду.
Заявки на участие принимаются до 15 декабря. Проведение торгов запланировано на 18 декабря.