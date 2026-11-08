Тюремный замок в Тутаеве выставили на торги за рубль

Несмотря на символическую начальную цену, для участия в торгах необходимо внести задаток в размере около 6,1 млн руб. Победитель также должен будет соблюдать требования охранного обязательства по сохранению объекта культурного наследия. Земельный участок под зданием площадью около 1,55 тыс. кв. м предоставляется покупателю в аренду.