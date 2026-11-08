Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Волга

В Оренбуржье фундаменты технопарка «Победа» залиты на 95%

Примерно на 95% залиты фундаменты технопарка «Победа» в Оренбургском районе, для этого потребовалось более 2 тыс. кубометров бетона. Проложено 90% подземных коммуникаций. Технопарк станет одной из главных инвестиционных и производственных площадок региона, сообщает губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.
По словам главы региона, продолжается изготовление и подготовка к монтажу металлоконструкций, закуплено более 300 тонн. К концу года строители планируют их собрать и зашить панелями стены корпусов. Запустить технопарк планируют в декабре 2027 года.
В технопарке будут развивать производство медицинских изделий, робототехнических комплексов, оборудования для пищевой промышленности, металлоконструкций, инструментов, полимеров и композитных материалов.
Руфия Кутляева