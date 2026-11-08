Трамп повысил «бульдога президента» перед схваткой с враждебным Конгрессом
За сокрушительным поражением правящей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс последовала кадровая перестановка: президент Дональд Трамп отправил в отставку главу аппарата Белого дома Сюзи Уайлз и назначил на этот пост ее зама Стивена Миллера. Он известен своей абсолютной лояльностью президенту и считается одним из наиболее консервативных и бескомпромиссных членов его администрации. Это назначение многие восприняли как демонстрацию того, что Дональд Трамп готов к конфронтации с враждебным Конгрессом и не намерен менять свой курс под его давлением.
«Я хотел перемен. Иногда в жизни нужно что-то менять» — так Дональд Трамп объяснил журналистам логику анонсированных им накануне кадровых перестановок (цитата по ТАСС). Сюзи Уайлз, по его словам, «отлично справилась со своей работой», но Стивен Миллер был с ним «с самого начала», «он очень хорош в политике и управлении», и он, как отметил хозяин Белого дома далее, «тоже отлично справится».
Глава аппарата Белого дома — одна из самых важных должностей в политической системе США: он организует работу администрации, фильтрует доступ к президенту и помогает превращать его политические приоритеты в конкретные решения. Среди наиболее известных глав аппарата Белого дома: Джеймс Бейкер III, Рам Эмануэл, Дик Чейни, Дональд Рамсфелд и Леон Панетта. О решении назначить нового человека на этот пост Дональд Трамп объявил через три дня после промежуточных выборов в Конгресс, в результате которых его однопартийцы по Республиканской партии уступили демократам обе палаты американского парламента.