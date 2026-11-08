Трамп повысил «бульдога президента» перед схваткой с враждебным Конгрессом

За сокрушительным поражением правящей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс последовала кадровая перестановка: президент Дональд Трамп отправил в отставку главу аппарата Белого дома Сюзи Уайлз и назначил на этот пост ее зама Стивена Миллера. Он известен своей абсолютной лояльностью президенту и считается одним из наиболее консервативных и бескомпромиссных членов его администрации. Это назначение многие восприняли как демонстрацию того, что Дональд Трамп готов к конфронтации с враждебным Конгрессом и не намерен менять свой курс под его давлением.