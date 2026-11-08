Самолет рейса Калининград — Екатеринбург сел в Пулково из-за проблем с двигателем

Самолет рейса Калининград — Екатеринбург 4 ноября совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково из-за технических проблем с двигателем. После проверки и проведения необходимых работ борт продолжил полет в пункт назначения. Об этом сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».