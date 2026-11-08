Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Северо-Запад

Самолет рейса Калининград — Екатеринбург сел в Пулково из-за проблем с двигателем

На борту находилось 152 пассажира
Самолет рейса Калининград — Екатеринбург 4 ноября совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково из-за технических проблем с двигателем. После проверки и проведения необходимых работ борт продолжил полет в пункт назначения. Об этом сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
«Уральские авиалинии» объяснили вынужденную посадку самолета в Петербурге неисправностью двигателя

«Уральские авиалинии» объяснили вынужденную посадку самолета в Петербурге неисправностью двигателя

Василий Шитов / Коммерсантъ

Купить фото
Пассажирам предоставили напитки и горячее питание, а также разместили их в гостинице.
«После проведения технических работ борт направился в Екатеринбург»,— добавили в пресс-службе перевозчика.
В аэропорту Пулково уточнили, что решение о посадке в Санкт-Петербурге принял командир воздушного судна.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор