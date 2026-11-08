В центре Петербурга задержали мужчину после падения женщины из окна гостиницы
В центре Санкт-Петербурга задержали ранее судимого жителя Мурманской области после падения его спутницы из окна гостиницы на Гончарной улице. Женщина получила тяжелые травмы и находится в больнице. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел около пяти часов утра 8 ноября у дома 7 по Гончарной улице. Прохожие вызвали экстренные службы, обнаружив под окнами гостиницы окровавленную женщину.
Прибывшие росгвардейцы задержали ее спутника. По данным издания, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции Центрального района. Мужчину подозревают в том, что он намеренно столкнул женщину из окна.
Судя по открытым данным, гостиница в этом здании расположена на третьем этаже.