В Новороссийске проведут учения со стрельбами в акватории порта

На время стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные парусные суда, гидроциклы, доски для серфинга и другие надувные средства. Также вводится запрет на подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.