В Новороссийске проведут учения со стрельбами в акватории порта
В Новороссийске 8 ноября с 18:00 до 23:59 пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Военные отработают отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотников с практическим выполнением стрельб из артиллерийских установок. Маневры состоятся в акватории морского порта, сообщили в городской администрации.
На время стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные парусные суда, гидроциклы, доски для серфинга и другие надувные средства. Также вводится запрет на подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.
Учения проходят на фоне регулярных сообщений об атаках беспилотников и безэкипажных катеров в районе Новороссийска. Город и его портовая инфраструктура неоднократно становились целью воздушных и морских атак. Власти периодически объявляют угрозу атаки БПЛА и проводят мероприятия по обеспечению безопасности.