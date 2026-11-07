«Локомотив-Кубань» переиграл «Бетсити Парму»

Стартовая десятиминутка обернулась для пермяков холодным душем. «Железнодорожники» с первых секунд включили высочайший темп и агрессивную защиту. К пятой минуте встречи табло зафиксировало комфортный для хозяев счет – 17:4. Однако «Бетсити Парма» смогла отодвинуть игру о своего кольца, провела ряд успешных атак и сократила отставание. Первая четверть осталась за «Локомотивом-Кубань» – 23:18. Второй отрезок прошёл под контролем южан. Подопечные Томислава Томовича забрали инициативу в свои руки и методично наращивали отрыв. На большой перерыв «Локо» ушел, ведя в счете 52:43.