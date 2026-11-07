В Ярославле объявили закупки на демонтаж контактной сети троллейбуса
АО «Яргорэлектротранс» объявило две закупки на демонтаж контактной сети троллейбусов в центре Ярославля. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе закупок.
Работы проведут на улицах Свободы и Республиканской в рамках программы «Чистое небо». Общая начальная стоимость контрактов составляет 3,9 млн руб. На улице Свободы провода снимут на участке от площади Волкова до улицы Городской Вал. На улице Республиканской контактную сеть демонтируют на протяжении 1,3 км от Октябрьской площади до улицы Свободы. Срок выполнения работ составляет 30 и 20 дней с момента заключения контрактов соответственно.
Согласно технической документации, подрядчикам предстоит снять контактные провода, растяжки, кронштейны с фасадов зданий и другие элементы сети. Медные провода необходимо сохранить и доставить на склад заказчика, остальные демонтированные конструкции сдать как металлолом.
Работы планируется проводить преимущественно ночью, с 23:00 до 6:00, по согласованию с Госавтоинспекцией. Заявки на участие в закупках принимаются до 16 ноября, подведение итогов назначено на 18 ноября. После снятия проводов троллейбусы будут преодолевать эти участки на автономном ходу.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», мэрия города определила девять участков улично-дорожной сети, на которых планируется демонтировать троллейбусные провода в рамках программы «Чистое небо». Проект предусматривает освобождение улиц от воздушных коммуникаций при сохранении троллейбусного движения за счет использования машин с увеличенным автономным ходом. В апреле 2026 года город заключил контракт на поставку в лизинг 46 новых троллейбусов.