В Ярославле объявили закупки на демонтаж контактной сети троллейбуса

Работы проведут на улицах Свободы и Республиканской в рамках программы «Чистое небо». Общая начальная стоимость контрактов составляет 3,9 млн руб. На улице Свободы провода снимут на участке от площади Волкова до улицы Городской Вал. На улице Республиканской контактную сеть демонтируют на протяжении 1,3 км от Октябрьской площади до улицы Свободы. Срок выполнения работ составляет 30 и 20 дней с момента заключения контрактов соответственно.