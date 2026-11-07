Молодым ветеринарам Удмуртии увеличат выплату до 250 тысяч рублей
Повышенная сумма будет действовать с 1 января 2027 года
Единовременную выплату молодым ветеринарам за первый год работы в бюджетных учреждениях Удмуртии увеличат со 150 тыс. до 250 тыс. руб. Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.
Получить выплату смогут специалисты не старше 35 лет с высшим образованием по специальности «Ветеринария», впервые устроившиеся в подведомственные Главному управлению ветеринарии республики бюджетные учреждения и отработавшие там первый год.
С учетом НДФЛ на выплату одного специалиста в бюджете предусмотрят 287,4 тыс. руб. Ранее общая сумма составляла 172,4 тыс. руб., из которых 150 тыс. руб. выплачивали работнику после удержания налога.
Размер выплат за второй и третий годы работы не изменился. Они составляют по 100 тыс. руб. на руки и, как и прежде, рекомендуются к выплате за счет доходов учреждений.