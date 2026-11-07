В Ярославле открыли академию волейбола для детей от 10 до 15 лет
В Ярославле на базе нового волейбольного центра открылась детская академия волейбола, где будут готовить спортсменов от начального уровня до профессионального спорта. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
В этом году планируется набрать две группы — по 20 мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 15 лет. Предварительная спортивная подготовка не требуется: тренеры будут обучать детей с нуля. Отбор пройдет на конкурсной основе с оценкой физических данных, координации и спортивного характера кандидатов. Занятия начнутся в середине ноября.
Тренировать воспитанников будут наставники с многолетним опытом работы и участия в соревнованиях.
«Создание академии — стратегическое решение для всего региона. Ярославская школа волейбола известна далеко за пределами области. Академия станет фундаментом в подготовке нового поколения спортсменов», — отметил Михаил Евраев.
По словам губернатора, система подготовки молодежного резерва, заложенная Сергеем Шляпниковым, уже помогла воспитать четырех олимпийских чемпионов.