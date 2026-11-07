В Ярославле открыли академию волейбола для детей от 10 до 15 лет

В этом году планируется набрать две группы — по 20 мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 15 лет. Предварительная спортивная подготовка не требуется: тренеры будут обучать детей с нуля. Отбор пройдет на конкурсной основе с оценкой физических данных, координации и спортивного характера кандидатов. Занятия начнутся в середине ноября.