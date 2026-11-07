В Тольятти суд вынес приговор телефонным мошенникам, причинившим ущерб 8 гражданам

Автозаводской районный суд Тольятти вынес приговор двум телефонным мошенникам. Один из подсудимых признан виновным по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Вторая подсудимая признана виновной по ч. 3 и 4 ст. 159 (мошенничество) и п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов). Ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.