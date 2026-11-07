В свердловских соцучреждениях сократили число детей-сирот на 28% за два года

Свердловская область стала одним из 14 пилотных регионов, которые вошли в проект «Вызов» в 2024 году. Его главными целями до 2026 года были сокращение количества детей, находящихся в организациях государственного воспитания, не менее чем на 25%, снижение числа семей в социально опасном положении на 20%, сокращение количества случаев лишения родительских прав и увеличение числа родителей в них восстановленных на 20%.