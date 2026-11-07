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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Урал

В свердловских соцучреждениях сократили число детей-сирот на 28% за два года

Власти Свердловской области снизили количество детей-сирот в социальных учреждениях региона на 28,7% по итогам реализации проекта «Вызов» в 2024-2026 годах, рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова на заседании межведомственной рабочей группы. По данным департамента информационной политики Среднего Урала, число стационарных мест в соответствующих организациях также снизилось на 24,7%.

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Ключевым механизмом проекта «Вызов» является межведомственный консилиум, который принимает решения обоснованности помещения детей в соцучреждения и их возвращении в семью. В состав коллегиального органа входят представители управления соцполитики, мэрии, здравоохранения, образования, МВД, центра занятости и НКО. Специалисты анализируют материальное положение, психологический климат в доме, состояние родителей и ищут способ сохранить семью, чтобы ребенок мог безопасно жить дома. Одним из результатов работы был индивидуальный маршрут реабилитации для каждой семьи, который мог включать лечение зависимостей, помощь в трудоустройстве, юридическое сопровождение, социально-психологическую поддержку и финансовую помощь.

Госпожа Савинова отметила, что проект изменил подход властей. «Фокус не только на ребенке, но и всей семье. Главный результат проекта: дети растут в кровной семье, семья сохраняет способность самостоятельно справляться с трудностями, а государство оказывается рядом именно в тот момент, когда его помощь действительно необходима»,— пояснила она.
По итогам проекта в регионе были созданы 59 межведомственных консилиумов, которые рассматривают ситуации семей и определяют необходимые меры поддержки. С января по сентябрь 2026 года они рассмотрели случаи более 1,8 тыс. семей. С этим в регионе продолжает развиваться система помощи семьям, которая включает в себя 72 службы «Дети в семье», 17 клубов «Устойчивая семья» и 12 кабинетов примирения и согласия.
«Работа по профилактике социального сиротства в Свердловской области продолжится. На основе опыта, полученного при реализации проекта "Вызов" и опираясь на федеральные рекомендации, был разработан региональный план мероприятий до 2030 года»,— добавили в департаменте.
Свердловская область стала одним из 14 пилотных регионов, которые вошли в проект «Вызов» в 2024 году. Его главными целями до 2026 года были сокращение количества детей, находящихся в организациях государственного воспитания, не менее чем на 25%, снижение числа семей в социально опасном положении на 20%, сокращение количества случаев лишения родительских прав и увеличение числа родителей в них восстановленных на 20%.
Василий Алексеев