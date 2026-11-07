В свердловских соцучреждениях сократили число детей-сирот на 28% за два года
Ключевым механизмом проекта «Вызов» является межведомственный консилиум, который принимает решения обоснованности помещения детей в соцучреждения и их возвращении в семью. В состав коллегиального органа входят представители управления соцполитики, мэрии, здравоохранения, образования, МВД, центра занятости и НКО. Специалисты анализируют материальное положение, психологический климат в доме, состояние родителей и ищут способ сохранить семью, чтобы ребенок мог безопасно жить дома. Одним из результатов работы был индивидуальный маршрут реабилитации для каждой семьи, который мог включать лечение зависимостей, помощь в трудоустройстве, юридическое сопровождение, социально-психологическую поддержку и финансовую помощь.